Teatro Massimo, cinque positivi al Covid tra orchestrali e coristi

Il Covid entra anche al Teatro Massimo. Sono 5, al momento, le persone contagiate. Si tratta di quattro orchestrali e un corista. La loro positività è stata scoperta nei giorni scorsi, quando gli artisti sono stati sottoposti a tampone - anche se non obbligatorio, soprattutto per chi è munito di Green pass - come periodicamente accade. Altri artisti si trovano al momento in isolamento, in quanto venuti a contatto, durante le prove, con i contagiati.

Tra loro c'è anche un sindacalista della Fials: "Sono a casa in isolamento - ha detto -. La situazione è sotto controllo e al momento circoscritta". Le condizioni dei contagiati sono buone, la maggior parte di loro accusa sintomi influenzali e niente di più. A sottoporsi a tamponi periodici obbligatori sono i musicisti di strumenti a fiato, dal momento che suonano senza indossare la mascherina, ma il test è stato esteso a tutti.

Il contagio al Teatro Massimo ha reso giustamente necessaria, la sostituzione, ieri sera, dei positivi, in occasione del concerto "Carmina Burana" diretto da Zubin Mehta. "La situazione è sotto controllo e il teatro ha preso tutte le precauzioni necessarie. Le persone venute a contatto con i contagiati sono state messe in quarantena. Ricordiamo - dicono dal Teatro Massimo - che tutto il personale per avere entrare deve esibire il Green pass e i tamponi vengono effettuati periodicamente". Esattamente un anno fa proprio al Teatro Massimo si verificò un focolaio con 17 coristi positivi al Covid. I contagi portarono alla sospensione degli spettacoli in streaming