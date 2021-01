Teatro Biondo, rinnovato il Consiglio di amministrazione

Confermato alla presidenza Giovanni Puglisi. In rappresentanza della Regione è stato designato l’avvocato Antonino Musacchia mentre per il Comune c'è Giovanni Di Salvo. La Fondazione Andrea Biondo ha nominato Antonella Purpura

L’Assemblea dei Soci del Teatro Biondo Stabile di Palermo, riunita stamani in modalità telematica e rappresentata dal sindaco Leoluca Orlando e dall’assessore alle Culture Mario Zito per il Comune, Angela Di Stefano per la Regione Siciliana e da Giovanni Puglisi per la Fondazione Andrea Biondo, ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione del teatro.

I rappresentanti dei soci “necessari” (Regione e Comune di Palermo) hanno confermato alla presidenza Giovanni Puglisi; in rappresentanza della Regione è stato designato l’avvocato Antonino Musacchia; in rappresentanza del Comune è stato confermato Giovanni Di Salvo; la Fondazione Andrea Biondo ha designato Antonella Purpura.

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è stato confermato dal Ministero per i Beni Culturali Matteo Signoriello, membri del Collegio sono stati designati Antonino Giuffrè, in rappresentanza della Regione Siciliana, e la Antonella Catalano in rappresentanza del Comune di Palermo. L’Assemblea ha confermato anche i Revisori dei Conti supplenti.

L’Assemblea ha ringraziato i Consiglieri e i Revisori dei Conti, che, nell’avvicendamento negli Organi collegiali, hanno lasciato spazio a nuovi componenti, il più vivo ringraziamento per il lavoro svolto e l’impegno profuso nel corso del loro mandato.

L’Assemblea ha anche approvato unanime il Bilancio di previsione per il 2021, complimentandosi per il lavoro fin qui svolto dal Consiglio d’Amministrazione e invitandolo a mantenere sempre la massima attenzione verso la gestione amministrativo-finanziaria del Teatro, in particolare in questa difficile fase dell’evoluzione pandemica.

"La difficile situazione generale del Paese, della Regione e della città – ha dichiarato Giovanni Puglisi, ringraziando i Soci a conclusione della riunione – obbliga gli Amministratori e quanti hanno responsabilità di gestione nel Teatro, a vigilare sulle dinamiche di sviluppo di un ente culturale così importante, avendo cura di tenere sempre viva la relazione con il suo pubblico, ma tenendo costantemente l’occhio rivolto alla produttività economica e culturale del Teatro. I costi della cultura debbono essere – ha detto Puglisi – un investimento per lo sviluppo delle comunità territoriali e non solo un costo per le Istituzioni". Il Consiglio di Amministrazione del Teatro Biondo resterà in carica per il prossimo quinquennio