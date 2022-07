Niente stipendi e quattordicesima, continua lo stato d'emergenza al teatro Biondo: "Lavoratori allo stremo"

Cgil Palermo e Slc Cgil Palermo sollecitano l’attenzione della nuova amministrazione comunale sulla situazione del Teatro Biondo, che continua a essere drammatica a seguito della mancata contribuzione per l'anno 2021 del Comune di Palermo. All’orizzonte non si intravede nessuna soluzione. Oggi è stato comunicato alle Rsu che non sono garantite le retribuzioni e nemmeno la quattordicesima.

"Oltretutto - dichiara il segretario generale Slc Cgil Palermo Marcello Cardella - al danno si aggiunge la beffa: dei 450 mila euro promessi dal neo sindaco non c'è traccia. I lavoratori sono stremati da una situazione che si protrae da inizio anno e non sono più disponibili a tenere un atteggiamento responsabile. Chiediamo pertanto un intervento immediato da parte dell'amministrazione per sbloccare questo finanziamento. Così come chiediamo al Cda di aprire una linea di credito con le banche per garantire le retribuzioni”.

Il riferimento è al contributo straordinario di 450 mila euro disposto dal sindaco a fine giugno con i fondi provenienti dalla tassa di soggiorno, per il Teatro Massimo e il Teatro Biondo. Slc Cgil Palermo e Cgil Palermo sono fortemente preoccupati perché ancora non viene ufficialmente presentata la stagione 2022-23 e per il futuro dell’importante istituzione culturale della città che rischia la chiusura "per l'insipienza della politica cittadina".

"Siamo vicini ai lavoratori del Teatro Biondo e li sosteniamo nelle loro giuste rivendicazioni -sottolinea il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo - Non è più ammissibile che ancora dopo tanti mesi non si riesca a risolvere una situazione che si è venuta a determinare per errori della politica e non certamente per colpe dei lavoratori. All' incontro richiesto unitariamente con il sindaco di Palermo metteremo al centro delle nostre richieste, oltre alle tante emergenze della città, anche una discussione sulle politiche culturali che la nuova amministrazione intende mettere in campo, con particolare riguardo alla situazione del Teatro Biondo".