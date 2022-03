Mancato pagamento degli stipendi e futuro incerto, al Teatro Biondo scatta l'assemblea dei lavoratori

Assemblea dei lavoratori del Teatro Biondo domani, alle 16. Sul tavolo, la mancata erogazione del contributo del Comune per l'anno 2021, con il conseguente mancato pagamento delle retribuzioni e l'incertezza sui contributi per il 2022 che rischia di compromettere la vita stessa del Teatro.

L'iniziativa è preparatoria alla manifestazione del 2 aprile, davanti al Teatro Massimo. La protesta è promossa dalla Cgil. "Siamo fortemente preoccupati per il futuro - affermano Guido Correnti e Patrizia Mannino, Rsu Slc Cgil del Teatro Biondo - di una istituzione culturale centrale per la città. Oltre al mancato pagamento degli stipendi, a oggi non intravediamo alcuna soluzione in grado di risolvere la crisi finanziaria del teatro".

"Il settore culturale - aggiungono il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e il segretario generale Slc Cgil Palermo Marcello Cardella - è uno di quelli che ha sofferto maggiormente durante il periodo della pandemia e per questo motivo ha bisogno di un sostegno stabile e duraturo per garantire la programmazione delle stagioni e l'occupazione. Il Comune e le istituzioni regionali devono rispettare gli impegni presi e farsi carico di costruire un progetto per i teatri individuando le strade da percorrere per dare certezze al settore. Chiediamo - concludono i sindacalisti - un impegno concreto alle istituzioni locali e nazionali per sostenere la cultura attraverso risorse economiche certe a partire dal Fus per finire ai fondi regionali e comunali".