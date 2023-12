Team di ricercatori dell'università palermitana in visita a Bruxelles

Un gruppo di dottorande e dottorandi del corso in studi umanistici dell’Università degli Studi di Palermo, guidato dalla coordinatrice del corso di dottorato, la professoressa Marina Castiglione e dal professor Vincenzo Pinello, è stato invitato all'Europarlamento di Bruxelles per partecipare all’evento "The Sicilian Language: Linguistic Heritage and Legislative Journey".

Il team di giovani ricercatori è composto da Angelo Campanella, Mario Chichi, Antonio Di Naro, Claudia Falco, Luca Fiannaca, Marco Fragale, Rosalia La Perna, Erika Milia, Antonio Serradifalco, Giulia Tumminello e Ivana Vermiglio.

"Il team è impegnato in attività di raccolta e analisi delle diverse varietà dialettali siciliane sia con progetti autonomi che all'interno delle linee di studio del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, di cui è presidente il profesoore emerito Giovanni Ruffino, anch'egli presente all’incontro – commenta la professoressa Castiglione -. L'evento di Bruxelles ha avuto come obiettivo quello di promuovere una maggiore sensibilizzazione rispetto alla conoscenza e tutela delle lingue locali, patrimonio di storia e culture eterogenee e stratificate nei secoli, attraverso i canali istituzionali, scolastici e, in genere, formativi. Durante i seminari – conclude la docente – è stato ribadito che la natura stessa della Sicilia linguistica è plurilingue e comprende un ricco repertorio che non può essere trascurato né standardizzato. Se di identità si vuole parlare essa non può prescindere dagli apporti europei e mediterranei».