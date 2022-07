Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dal 19 al 21 luglio, a Palermo, l’Agenzia Nazionale per i Giovani (Ang) promuove un momento di confronto e di dialogo dal titolo "Team Noi: storie di giovani tra solidarietà, volontariato e impegno civico", L’obiettivo è quello di favorire una riflessione condivisa sulle esperienze di volontariato, partendo dal programma Corpo europeo di solidarietà e dalle storie di tanti giovani che quotidianamente si impegnano in progetti di volontariato in Europa.

"Nel nostro Paese esiste una tradizione molto solida riguardo al volontariato", spiega la direttrice generale dell’Ang, Lucia Abbinante. "Per questo, abbiamo voluto promuovere nella splendida Palermo un momento di incontro e di confronto tra tante realtà che sono a vario titolo impegnate sul campo in progetti di volontariato. Molte di queste realtà coinvolgono le nuove generazioni, anche grazie ai programmi europei. In particolare, vogliamo raccontare le straordinarie opportunità legate al Corpo europeo di solidarietà, il programma Ue che l’Agenzia Giovani gestisce in Italia e che consente a migliaia di ragazze e ragazzi di vivere esperienze di volontariato e di solidarietà, prestando aiuto alle persone vulnerabili e provando a dare una risposta ai problemi sociali. Lo slogan di questo programma recita ‘di più, insieme’ e racconta tutta la ricchezza dei progetti realizzati dalle organizzazioni giovanili in ogni parte d’Europa".

"Attualmente – conclude la direttrice generale - viviamo un tempo fragile, in cui la dimensione del noi è l’unica in grado di interpretare i grandi cambiamenti in corso. Dunque la vera potenza è fare rete, essere uniti, per costruire comunità inclusive, capaci di aprirsi agli altri".

Nel corso dei tre giorni a Palermo, si alterneranno interventi istituzionali, sessioni di lavoro in gruppo e dialogo partecipato, e testimonianze dirette di giovani e referenti di associazioni coinvolti in progetti di volontariato e solidarietà. Sarà presentata, inoltre, una ricerca realizzata dall’Agenzia Nazionale per i Giovani sull’impatto del programma Corpo europeo di solidarietà sull’occupabilità dei giovani coinvolti.

Durante l’evento interverranno, tra gli altri, la direttrice generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Lucia Abbinante; la dirigente dell’Ufficio Servizio Civile Universale - Dipartimento per le Politiche giovanili, Silvia Losco; il coordinatore della Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, Paolo Vicchiarello; la vice-vapo Dipartimento della Protezione Civile, Immacolata Postiglione; il vice presidente nazionale e rappresentante dei Giovani CRI, Matteo Camporeale; la project manager di Libera Palermo, Eliana Messineo; e Matteo De Mitri, esponente del Consiglio direttivo del Comitato Italiano per l’Unicef e volontario.

Parteciperanno, inoltre, i rappresentanti delle organizzazioni capofila di progetti di volontariato del Corpo Europeo di Solidarietà (ESC) in Sicilia e i volontari delle organizzazioni coinvolte (Servizio Civile Universale, Protezione Civile, Unicef, Croce Rossa Italiana e Libera Palermo).

In concomitanza con l’anniversario della strage di via D’Amelio, in cui il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta (Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina), l’iniziativa sarà poi occasione per riflettere sul ruolo che le comunità giovanili possono ricoprire nel contrasto alle mafie, attraverso il proprio impegno civico e il proprio attivismo. L’evento “Team noi: Storie di giovani tra solidarietà, volontariato e impegno civico” si svolgerà all’Hotel NH (Foro Italico Umberto I, 22/B) e al Teatro Santa Cecilia (Via Piccola Teatro Santa Cecilia, 15).