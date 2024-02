Cup del Policlinico, arriva un team di coordinamento per smaltire velocemente le liste d'attesa

Sarà operativo da domani il team di coordinamento del Cup, il centro unico di prenotazione delle prestazioni sanitarie, istituito dal commissario straordinario del Policlinico Maria Grazia Furnari con l’obiettivo di una maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi. La manager dell’Aoup sottolinea: "E’ di primaria importanza assicurare a ogni cittadino prestazioni sanitarie nei giusti tempi e nel rispetto del principio di equità nell’accesso alle prestazioni".

Il gruppo di lavoro è costituito dal dottor Nicolò Napoli in qualità di coordinatore del Cup, la dottoressa Eleonora Martorana e Salvatore Consentino. Il gruppo lavorerà in stretto rapporto con la direzione sanitaria di presidio per l’organizzazione delle agende di accesso alle prestazioni; garantire l’appropriatezza e la trasparenza delle liste d’attesa, coinvolgendo anche gli utenti e le loro associazioni; e proporre le misure necessarie per il governo della domanda e per i casi di superamento dei tempi massimi d’attesa.