Taxi dalla provincia a Palermo, la Città metropolitana dice "no" alla liberalizzazione

La Città metropolitana tira dritto sul regolamento taxi. Il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (Art), che avrebbe aperto le porte di Palermo anche ai tassisti con licenza rilasciata dai Comuni dell'area metropolitana, non verrà recepito. Una decisione che arriva dopo l'intervento di Ottavio Zacco, presidente della commissione consiliare Attività produttive, che aveva lanciato l'allarme sul "mantenimento dei livelli occupazionali" nel caso di liberalizzazione dei servizi e al contempo aveva rilevato la dissonanza fra il parere dell'Art e la legge regionale.

La norma in vigore, nello specifico, prevede che "il prelevamento dell'utente deve avvenire esclusivamente con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale…". Facendo leva su questa legge, la Città metropolitana non allineerà lo schema di regolamento al parere dell'Art, che invece si è espressa per consentire anche "ai titolari di licenza rilasciata da uno dei comuni dell’area metropolitana di svolgere il servizio in tutta l’area in esame, garantendone, in ogni caso, l’omogenea distribuzione territoriale, ed eliminando la necessità di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati".

A chiamare in causa l'Art era stata la stessa Città metropolitana, dopo il ricorso al Tar dei tassisti di Monreale, che contestavano la mancanza di un regolamento di trasporto pubblico mediante taxi e nologgio con conducente. Ora però che lo schema di regolamento c'è, la Città metropolitana - pronta a pubblicarlo - non terrà conto del parere dell'Art. Assecondando così le istanze dei tassisti palermitani, già sul piede di guerra.

Resta invece aperta la possibilità per il Comune - sulla scorta del decreto Asset - di aumentare fino al 20% le licenze per far fronte alla crescente domanda. A Palermo potrebbero essere concesse circa 70 licenze in più (oggi sono 360). I tassisti lamentano però la mancanza di parcheggi (sono solo 80 quelli autorizzati) e un abusivismo dilagante. "Un eventuale bando per aumentare le licenze non può prescindere dall'ascolto della categoria dei tassisti" sostiene Zacco, che interviene infine sul regolamento della Città metropolitana, prossimo alla pubblicazione: "Ringrazio il sindaco Lagalla e il direttore Vernuccio per aver tenuto in considerazione l'allarme che ho lanciato. Il rischio concreto era quello di alimentare problemi sociali e di concorrenza sleale".