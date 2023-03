L'iniziativa di solidarietà della cooperativa Autoradio taxi all'interno del progetto di gemellaggio Ballanoce tra il plesso Nuccio (istituto comprensivo Lombardo Radice) e l'istituto Valdese della Noce. A coinvolgere i tassisti il consigliere comunale Salvo Imperiale. Per molti piccoli si trattava anche della prima esperienza fuori dal quartiere

