Tavolo tecnico tra l’hub vaccinale di Misilmeri e i comuni del distretto sanitario 36

Nasce da un confronto tra il direttore sanitario del Pta Casa del Sole dr Giuseppe Termini ed il Sindaco di Misilmeri dr Rosario Rizzolo il primo tavolo tecnico tra i comuni del distretto 36. Fortemente voluto da entrambi per pianificare e programmare gli interventi vaccinali e lo screening della popolazione Ucraina ospitata nei vari comuni del distretto. “Tra gli obiettivi che si intendono perseguire sono proprio una corretta applicazione delle normative anti Covid nei confronti di quella parte di cittadini che verranno ospitati nel nostro territorio e non solo – dichiara D’Angelo Luigi coordinatore del tavolo -. Continuare con la sensibilizzazione della popolazione in modo particolare quella scolastica è certamente uno dei punti cardine del nostro programma, abbiamo delle potenzialità che se sfruttate in modo corretto possono certamente indicare nel Hub presente a Misilmeri un importante punto di riferimento per l’intero distretto, ecco perché riteniamo importante l’adesione da parte di tutti i Sindaci”.

Ad oggi i Comuni di Villafrati, Ciminna, Mezzojuso, Cefalà Diana, Ventimiglia di Sicilia, hanno già dato la loro adesione, nei prossimi giorni ci attiveremo per sollecitare gli altri Sindaci . Il tavolo è composto da: -Tindaro Boscia quale delegato del direttore sanitario, – Maria Concetta Fascella Ass. servizi sociali per il Comune di Misilmeri – dai medici Natale Sucato e Giuseppe Marchese e da un referente per ogni amministrazione comunale. Coordinamento e segreteria Luigi D’Angelo. Per chi volesse può contattare il tavolo al seguente indirizzo email tavolotecnicodis36@gmail.com.