Prevenzione e contrasto delle dipendenze in età adolescenziale e giovanile, istituito un tavolo tecnico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Giunta comunale ha deliberato l’istituzione del "Tavolo per la prevenzione e il contrasto delle Dipendenze in età adolescenziale e giovanile”, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Rosalia Pennino. La cronaca recente cittadina ha fatto emergere in tutta la sua gravità il disagio che molti adolescenti e giovani stanno vivendo, anche a causa di una perdita di socialità aggravata dalla recente crisi pandemica.

"L’istituzione del tavolo - afferma Salvatore Palumbo, presidente della commissione permanente Servizi sociali dell’ottava circoscrizione - è la giusta reazione di un’amministrazione attenta e concreta. La valorizzazione delle capacità e delle competenze di una comunità educante, unita all’imprescindibile consultazione e partecipazione degli organi decentrati nel territorio, dell’Asp, dell’ambito territoriale dell’Usr, potrà mettere in campo le giuste strategie e azioni da intraprendere per la tutela dei minori da ogni forma di dipendenza patologica e da altre forme di disagio. A questa sfida le circoscrizioni non intendono sottrarsi o dover ricoprire un ruolo solo marginale. L’istituzione del tavolo e la recente approvazione del regolamento per la democrazia partecipata, sono un primo passo per lavorare capillarmente nel territorio e con il territorio. La generalizzazione degli interventi, concepiti in questi anni solo a livello centrale, hanno prodotto risultati non mirati alle criticità e al fabbisogno sociale dei singoli territori, perché prive di un confronto atto a conoscere le diverse peculiarità presenti all’interno dei quartieri".