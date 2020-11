Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Pane, dolci e rosticceria per i bisognosi: caffetteria allestisce il "tavolo solidale"

Gli atti di solidarietà più belli nascono spesso nei momenti più difficili. Se l'emergenza Covid ha messo a dura prova tutti, Alessia e Giuseppe, titolari di Pane e Caffè di via Empedocle Restivo, non si sono dati per vinti e con tutto il cibo rimasto ogni giorno hanno deciso di dare una mano ai meno fortunati