Lavoro e sicurezza, Virzì (Ugl): "La Regione annuncia un raddoppio degli ispettori, adesso seguano i fatti"

"La recente tragedia di Casteldaccia ha riacceso i riflettori su una piaga nazionale: la mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro e il mancato controllo degli stessi ai fini ispettivi è ormai nell'Isola sotto gli occhi di tutti. In Sicilia non si rispettano le minime norme di sicurezza, non si può più morire di lavoro non è più accettabile. Il tavolo di lavoro avrà il compito di affrontare il tema della formazione e la questione del controllo sociale sulla filiera del lavoro, per far sì che si possano mettere sul campo tutte quelle iniziative necessarie al fine di salvare vite umane ed arrestare questa scia di sangue apparentemente senza fine causata anche da un meccanismo di appalti e subappalti infernale: una sorta di scatole cinesi ricordandoci sempre che la sicurezza passa dalla cultura educhiamo anche le nuove generazioni a tutelare la propria integrità nei luoghi di lavoro a partire dalle scuole elementari". A dichiararlo è Filippo Virzì dell'Ugl Sicilia, componente del tavolo permanente per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro costituito presso l'assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. A farne parte Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

"La sicurezza deve essere un investimento per tutti - spiega Virzì - questo è il principio base su cui si porteranno avanti tutte le segnalazioni, un aspetto culturale che va radicato con forza nel tessuto sociale. Per il tavolo è fondamentale darsi un cronoprogramma che non sia un vedersi solo per condividere buoni intenti. Urgono risposte esigibili, basta con la burocrazia. Serve una collaborazione a tutto campo. Inoltre è stato richiesto l'allargamento del tavolo alle associazioni datoriali più Inail, Insp, Asp Spresal. C'è stato anticipato che saranno raddoppiati gli ispettori del lavoro per interventi e vigilanza, evitando inutili sovrapposizioni con un’adeguata programmazione".