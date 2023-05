Comune, manifestazione di interesse alla partecipazione al "tavolo tecnico sui disturbi dello spettro autistico"

E' stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso per la manifestazione di interesse alla partecipazione al “Tavolo tecnico comunale sui disturbi dello spettro autistico”, istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17 marzo 2023. L’avviso è aperto e senza scadenza ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione al Tavolo da parte dei soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti.

Le suddette manifestazioni, corredate dalla documentazione richiesta, potranno essere inoltrate nei modi e nella forma indicati nell’avviso in calce (vai all'avviso). Si informano gli interessati che è intenzione dell’assessorato alle Attività Sociali e Socio-Sanitarie insediare il Tavolo entro il prossimo mese di giugno.