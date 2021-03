"Assembramenti davanti alla Taverna Azzurra": titolare multato

A constatare il mancato rispetto delle norme anti Covid i carabinieri e gli agenti della polizia municipale. Per il locale potrebbe scattare anche la chiusura per cinque giorni. Sanzionati, per un totale di duemila euro, anche cinque giovani in via Monte di Pietà

Multato per il mancato rispetto delle norme anti Covid il titolare della Taverna Azzurra, alla Vucciria. Nel corso di alcuni controlli eseguiti ieri i carabinieri e gli agenti della polizia municipale hanno trovato clienti che stazionavano nei pressi del locale in via Maccherronai, all'interno del mercato, provocando assembramenti. Per il locale potrebbe scattare anche la chiusura per cinque giorni.

Sanzionati, per un totale di duemila euro, anche cinque giovani sorpresi nella zona della movida, in via Monte di Pietà, dopo le 22: alcuni di loro non indossavano la mascherina e non rispettavano le norme anti assembramento previste dai Dpcm del governo.