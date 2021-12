Vucciria, chiusa la Taverna Azzurra: "Violate le norme anti Covid"

All'interno, secondo le norme anti Covid, possono entrare massimo 5-6 persone contemporaneamente e invece la polizia ne ha trovate almeno il triplo. Gli agenti del commissariato Palermo Centro hanno chiuso per 5 giorni la Taverna Azzurra, alla Vucciria, per il mancato rispetto delle regole adottate contro la pandemia. Il provvedimento "scadrà" domani e dunque il pub tornerà a riaprire i battenti.

Sono stati gli stessi titolari sui social a comunicare il 3 dicembre lo stop, anche se non viene fatto un esplicito riferimento ai controlli della polizia, "La Taverna Azzura si ferma per 5 giorni. Auguriamo a tutti un felice week end, ci vediamo martedì. W l'alcool". "Sono arrivate le forze dell'ordine - precisa a PalermoToday uno dei titolari, Pietro Sutera - e hanno trovato una quindicina di persone. Non vediamo l'ora che finisca questa pandemia"

Non è la prima volta che il locale, frequentato tutte le sere da giovani e non, viene sanzionato per l'inosservanza delle prescrizioni anti Covid. L'ultimo episodio risale a marzo scorso, quando le norme previste per contrastare la pandemia erano più restrittive. In quell'occasione i carabinieri e i vigili urbani intervenuti avevano rilevato un assembramento potenzialmente pericoloso.