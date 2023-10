La Taverna Azzurra dice addio alle ore piccole: il pub della Vucciria chiude dopo l'aperitivo

La Taverna Azzurra dice addio alla movida notturna. Lo storico locale della Vucciria chiuderà dopo l'aperitivo, alle 22, abbandonando le ore piccole. Il pub di via discesa Maccheronai, aperto oltre un secolo fa e che negli ultimi anni è diventato il cuore pulsante della notte palermitana tra musica e zibibbo, stravolge la sua formula: da adesso l'apertura è fissata alle ore 10 e da lì unica tirata fino all'aperitivo serale, con chiusura due ore prima che rintocchi la mezzanotte.

A spiegare le ragioni della scelta è Pietro Sutera, storico titolare della Taverna Azzurra. "Facciamo movida da 15 anni - dice a PalermoToday - e adesso è arrivato il momento di avere una vita normale, con orari più lenti e anche più consoni alle nostre famiglie. Una vita spesa per il lavoro, senza orari. Ora vogliamo dedicarci anche a noi e cambiare stile di vita".

La decisione arriva nel momento in cui la Vucciria è sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine dopo lo stupro di gruppo al Foro Italico, la cui serata è iniziata bevendo proprio in uno dei locali della zona. "Da fine luglio - fanno sapere fonti interne alla polizia municipale - i controlli sono stati a tappeto. E sarà così vita natural durante". Insieme al comitato d'ordine e sicurezza della polizia, infatti, dal giovedì alla domenica la piazza della Vucciria è presidiata dalle forze dell'ordine. "Siamo sul pezzo con controlli fatti due o tre volte alla settimana - spiegano ancora -, avendo sequestrato decine e decine di banconi abusivi. I risultati si sono visti, perché i sequestri adesso solo molti di meno. Nell'ultimo fine settimana per esempio solo qualche tavolinetto e qualche sedia".

I controlli dei carabinieri del Nas e dei vigili urbani, nei mesi scorsi, sono stati fatti anche all'interno della Taverna Azzurra. Diverse le irregolarità appurate, dalla detenzione di derrate alimentari in cattivo stato di conservazione alla presenza di escrementi di topi. Contestazioni che sono costate allo storico locale di via dei Maccheronai non solo multe, ma anche il sequestro.