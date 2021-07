"Tassa di soggiorno evasa dal 2014", sequestro da 100 mila euro per gli ex gestori dell'hotel Palazzo Sitano

Sotto inchiesta per peculato i titolari di tre società che negli anni hanno amministrato la struttura a 4 stelle di corso Vittorio Emanuele. Per la Procura non avrebbero mai versato il tributo al Comune e per questo sono stati bloccati a ciascuno di loro beni dal valore equivalente al presunto ammanco

Dal 2014 all'anno scorso non avrebbero mai versato la tassa di soggiorno al Comune. Per questo i tre amministratori di altrettante società che hanno avuto in gestione l'hotel a quattro stelle Palazzo Sitano, in corso Vittorio Emanuele 114, sono finiti sotto inchiesta per peculato. La Procura ha sequestrato a ciascuno di loro la somma equivalente alla presunta evasione, per un totale di circa 100 mila euro.

Ad accogliere la richiesta di sequestro avanzata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto Chiara Capoluongo è stato nei giorni scorsi il gip Rosario Di Gioia. I tre indagati sono tutti originari del Nord Italia. Dall''azienda che gestisce attualmente l'hotel dichiarano che "le contestazioni riguardano il passato e non coinvolgono la nuova gestione".

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, non sarebbe mai stato versato il tributo al Comune per ben sei anni. Nel dettaglio, ad uno degli indagati, che ha gestito la struttura tre il 2014 e il 2015, sono stati bloccati beni per 12 mila euro; a un altro, la cui società ha amministrato l'hotel tra il 2016 ed il 2017, sono stati sequestrati valori per 56 mila euro e al terzo indagato sono stati bloccati beni per 31 mila euro.

La Procura contesta il peculato, considerando gli amministratori come dei pubblici ufficiali. Recentemente le norme sono cambiate e il mancato versamento della tassa di soggiorno prevede soltanto una sanzione amministrativa e non più penale. Tuttavia, come sostengono gli inquirenti, una sentenza della Cassazione ha comunque chiarito che fino al 2020 potrebbe continuare a sussistere il reato di peculato. Una questione giuridica che sarà senz'altro oggetto del riesame.