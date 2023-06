Aumenta la tassa di soggiorno a Palermo, approvate le nuove tariffe

Il consiglio comunale ha approvato la delibera sulle nuove tariffe dell'imposta di soggiorno. Si andrà da un euro per gli alberghi a 1 stella fino ai 5 euro per i 5 stelle. L'adeguamento scatterà dal prossimo primo ottobre. Passa, dunque, l'atto proposto dal vicesindaco Carolina Varchi che tiene conto del fatto che, secondo le previsioni, il gettito dell'imposta di soggiorno dovrebbe passare da 3,8 milioni (dato relativo al 2022) a 6,3 milioni nel 2024.

Le nuove tariffe

Nella proposta della Giunta, approvata da Sala delle Lapidi, la tassa di soggiorno per gli alberghi a una stella passerà da 0,50 a 1 euro, da 1 euro a 1,50 euro per i 2 stelle, da 1,50 a 3 euro per i 3 stelle, da 2 a 4 euro per i 4 stelle, da 4 a 5 euro per i 5 stelle. Per le strutture extra alberghiere e le camere destinate a locazioni brevi l'imposta sarà di 2 euro.

Varchi: "Introiti per interventi a tutela del turismo"

"L’approvazione delle nuove tariffe, assolutamente in linea con la media delle prime dieci città d’Italia, comporterà maggiori introiti nelle casse comunali", dichiara il vicesindaco Varchi, che è anche assessore al Bilancio. "Questa imposta - totalmente autobilanciante - senza intaccare il bilancio dell’ente - aggiunge Varchi - consentirà di fare interventi a garanzia del decoro urbano nelle zone maggiormente frequentate dai turisti".

Figuccia: "Cambio di passo per la città"

Secondo l'assessore al Turismo Sabrina Figuccia "il voto della delibera sulla tassa di soggiorno di oggi certifica un deciso cambio di passo per questa città. Quello che l'amministrazione ha messo oggi in campo grazie al lavoro di concertazione con le associazioni di categoria del settore turistico non è solo un adeguamento delle tariffe della tassa di soggiorno, ma è soprattutto l'inizio di un nuovo percorso, che tiene conto di precise linee guida per la spesa dei proventi della tassa stessa".

L'opposizione: "Vigileremo sull'uso dei proventi"

Le nuove tariffe, dunque, scatteranno dall'autunno, grazie a "un emendamento partito dai banchi dell'opposizione, sottoscritto dalla maggioranza e condiviso dall'amministrazione", come si legge in una nota dei consiglieri e delle consigliere comunali di Progetto Palermo, Partito Democratico, Azione, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto. "In questo modo - dichiarano i rappresentanti dell'opposizione - è stato possibile raccogliere le esigenze rappresentate dalle associazioni di categoria, che ringraziamo per il loro costruttivo contributo".

"Vigileremo adesso - aggiungono - affinché l’uso dei proventi di questa tassa sia realmente destinato a migliorare i servizi turistici e rendere ancora più attrattiva la nostra città. Era questo il senso dell’ordine del giorno da noi presentato e bocciato dalla maggioranza, con cui chiedevamo altresì di impegnare l’amministrazione attiva al confronto con gli operatori del settore anche sull’utilizzo del gettito dell’imposta".

Chinnici: "La maggioranza c'è"

"L’approvazione della delibera sulla tassa di soggiorno, avvenuta questa mattina in consiglio comunale grazie anche al contributo e alla presenza del gruppo Lavoriamo per Palermo, dimostra che la maggioranza al Comune c’è e gode di ottima salute. A sorprendere, invece, è l’atteggiamento delle opposizioni che in queste settimane hanno deciso di restare fuori dall’Aula, ottenendo l’unico risultato di aver rallentato questo percorso a danno dei palermitani", dichiara Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo a Sala delle Lapidi.