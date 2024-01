Tassa di soggiorno, nuove tariffe a Cefalù: si va da 1,50 a 5 euro

Nuove tariffe per l’imposta di soggiorno turistica a Cefalù. Il sindaco Daniele Tumminello ha firmato la determina che aggiorna gli importi in base a quanto previsto dall’apposito regolamento per l’imposta di soggiorno, così come recentemente modificato dal Consiglio comunale.

Il nuovo documento, nello specifico, è frutto del lavoro del tavolo di concertazione del turismo, che vede l’amministrazione comunale dialogare con i rappresentanti delle categorie ricettive. Queste, in dettaglio, le nuove tariffe giornaliere, valide fino a un massimo di cinque pernottamenti, per le strutture presenti nel territorio di Cefalù: albergo 1, 2 o 3 stelle (o assimilati) 2 euro; albergo 4 stelle o superiore (o assimilati) 2,50 euro; albergo 5 stelle (o assimilati) 4 euro; albergo 5 stele lusso (o assimilati) 5 euro; residenze turistico alberghiere (Rta) 2,50 euro; villaggi turistici fino a 4 stelle (o assimilati) 2,50 euro; villaggi turistici 5 stelle (o assimilati) 4 euro; affittacamere, case vacanza, appartamenti e assimilati 2 euro; B&B, agriturismi e dimore storiche 2 euro; albergo diffuso 2 euro; campeggi e aree attrezzate per sosta temporanea 1,50 euro; locazioni brevi 2 euro.

L’imposta di soggiorno viene corrisposta esclusivamente per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno solare. Restano immutati i termini e le condizioni di pagamento. Dalla tariffa sono escluse alcune categorie e fattispecie, come ad esempio, le scolaresche in viaggio d’istruzione, i minori entro i dodici anni, le guide e altri operatori turistici o chi viene in città per assistere persone malate. Tutti i dettagli sono pubblicati e disponibili sul sito ufficiale del Comune.