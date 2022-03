In arrivo i taser per le forze dell'ordine anche a Palermo: "La città sarà più sicura"

Dal 14 marzo anche a Palermo le forze dell'ordine avranno in dotazione il taser. Chiamato anche “pistola elettrica”, il taser è un dispositivo classificato come "arma non letale" che fa uso dell'elettricità per impedire il movimento del soggetto colpito. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese: "L'utilizzo dell'arma a impulsi elettrici da parte della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza - spiega il ministro - ridurrà i rischi per l'incolumità del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio". E ha aggiunto: "Grazie a tale dispositivo agenti e carabinieri saranno in grado di gestire in modo più efficace e sicuro le situazioni critiche e di pericolo. L'operatività del nuovo strumento segue uno specifico periodo di sperimentazione e un ciclo di formazione degli operatori in grado di garantire che la sua utilizzazione avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza tenuto conto dei soggetti coinvolti e del contesto ambientale".

Le 4.482 armi ad impulso elettrico saranno impiegate in 14 città e nei capoluoghi di provincia di Caserta, Brindisi, Reggio Emilia e Padova, secondo uno specifico cronoprogramma che si concluderà a fine marzo. Per quanto riguarda l'estensione del servizio ai reparti delle restanti aree del territorio nazionale e delle specialità, l'operatività sarà gradualmente avviata a partire dal mese di maggio.

"Dopo anni di attesa e di perdite di tempo anche a Palermo volanti e gazzelle - commenta il capogruppo della Lega in consiglio Comunale - saranno dotate di questo strumento importantissimo. Ci sono Infatti, tantissime occasioni su strada dove gli operatori di polizia non possono utilizzare l'arma da fuoco ma non è neanche possibile affrontare a mani nude il soggetto da neutralizzare.

Uno strumento che le forze dell'ordine chiedono da tantissimo tempo, che avrebbe evitato centinaia di aggressioni e ferimenti ai danni degli operatori delle forze dell'ordine in questi anni. Resta purtroppo ancora - conclude Gelarda - il vuoto sulla polizia penitenziaria alla quale ancora, nonostante le continue aggressioni che subite negli istituti carcerari, non è stata ancora assegnata la pistola elettrica. Palermo dunque, dal 18 marzo sarà una città più sicura".