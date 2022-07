VIDEO | L'acqua è putrida e stagnante, la dura vita delle tartarughe nelle ville comunali

Dal Giardino Inglese a Villa Trabia, passando per il roseto, Villa Giulia, Villa Sperlinga fino a piazza Niscemi, la situazione è critica ovunque. Il neo assessore al Verde Andrea Mineo è già al lavoro in queste ore per risolvere il problema: "Organizzeremo le attività in modo che gli interventi siano, a differenza del passato, sotto un'unica regia"