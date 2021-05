Recuperata una tartaruga marina nella spiaggia di Vergine Maria. E' successo nel pomeriggio di ieri, domenica 2 maggio: il personale della guardia costiera è intervenuto dopo una segnalazione arrivata alla sala operativa. "La testuggine, che da un primo esame visivo risultava aver subito l’amputazione di una zampa - si legge in una nota - presentava un amo incastrato all’interno della bocca. La tartaruga, poco dopo il recupero, è stata consegnata al personale veterinario dell’Istituto Zooprofilattico di Palermo, per le cure del caso. L’intervento della guardia costiera di Palermo rientra in una più complessa attività istituzionale mirata alla tutela della fauna marina e, più in generale, alla protezione del prezioso e delicato ecosistema marino e costiero del nostro Paese".

Gallery