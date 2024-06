Tartaruga in difficoltà nelle acque di Santa Flavia: salvata dalla guardia costiera

Ha notato in mare aperto una tartaruga marina della specie caretta caretta in evidente difficoltà a causa di una lesione sul carapace. Così non ci ha pensato un attimo e ha chiamato la guardia costiera di Porticello. E' successo in zona Kafara nel comune di Santa Flavia dove il personale della capitaneria di porto è intervenuto con un "battello pneumatico" per salvare una tartaruga marina di circa un metro di lunghezza e 90 chili di peso.

"L'animale - dicono dalla guardia costiera - aveva delle lesioni probabilmente dovute all’impatto con un natante. La tartaruga è stata recuperata e trasportata a terra. Contestualmente è stato allertato il personale del Centro di recupero tartarughe marine, all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, dove sono state prestate le cure necessarie. L’intervento della guardia costiera di Porticello rientra nell’ambito delle attività poste in essere per la tutela dell’ambiente marino e costiero, in particolare nell’ attività di monitoraggio delle tartarughe marine svolta dalle unità navali della guardia costiera".