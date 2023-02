Tartaruga gigante trovata morta in spiaggia a Mondello

Amara scoperta ieri a Mondello. Una tartaruga gigante si è arenata sulla spiaggia, probabilmente vittima del maltempo. I soccorsi si sono rivelati inutili, per l'animale infatti non c'era più nulla da fare. Come si vede nella foto scattata da Renato Sciurca la carcassa è stata trovata nella spiaggia di Mondello, nel tratto non distante dal Charleston, a causa delle mareggiate di questi giorni. Non è ancora chiaro cosa abbia causato la morte dell'animale.