Cefalù, tartaruga depone le uova in spiaggia: terzo episodio in poche settimane

Un'altra tartaruga sceglie una spiaggia del Palermitano per deporre le uova. Dopo i due casi di Mondello un esemplare di Caretta Caretta ha scelto Cefalù come luogo ideale per la schiusa. "Un evento naturalistico di grande bellezza che richiede anche grande attenzione. L’area nella quale sono state deposte le uova - fanno sapere dal Comune - è stata delimitata e rimarrà a tutela delle stesse. Fra un paio di mesi si potrà assistere alla nascita delle tartarughine che cercheranno le acque del mare per iniziare la loro vita. Per la buona riuscita è necessaria la massima attenzione e il rispetto dell’area affinché la natura possa fare il suo corso". Nel giro di due settimane lo stesso evento si è verificato due volte ed è anche possibile che si tratti della stessa tartaruga: "Molte volte le tartarughe marine fanno più deposizioni dopo 15/20 giorni dalla prima", hanno spiegato dal Wwf.

"Sta avvenendo qualcosa di veramente importante nel ciclo della natura. Abbiamo il privilegio - ha affermato il sindaco Daniele Tumminello - di essere teatro, in uno dei luoghi più belli della nostra città, di questo evento eccezionale". Le tartarughe sono a rischio estinzione che spesso restano intrappolate in reti fantasma, subiscono mutilazioni o accusano problemi legati all'ingerimento di plastiche. Quelle che si salvano vengono curate per poi essere rimesse in mare. "Alcune di loro - aggiunge il primo cittadino - nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione ambientale promosse dal Comune, hanno riguadagnato la libertà proprio nel nostro lungomare. C'è l’impegno delle istituzioni, del Wwf e di tanti cittadini e volontari, ma ci vuole, e qui il mio appello, l’attenzione e il rispetto di tutti, per salvaguardare questo dono che la natura ci sta offrendo".