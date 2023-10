Chiede l'annullamento della Tari già pagata ma viene ignorato: Comune condannato a risarcire le spese legali

Il Comune chiede due volte il pagamento della Tari per lo stesso immobile e ignora la richiesta di annullamento in autotutela della tassa presentata da un contribuente, che adesso dovrà essere risarcito delle spese legali affrontate per difendersi. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con una sentenza pubblicata pochi giorni fa, che ha annullato ben quattro avvisi di liquidazione emessi illegitiimamente dal Comune, condannando inoltre l'ente a pagare le spese legali.

Il contribuente si è visto recapitare quattro cartelle Tari relative alle annualità dal 2018 al 2021 per un totale di circa 5 mila euro, che però aveva già pagato la proprietaria dell’immobile. Per questa ragione l'inquilino ha presentato al Comune istanza di annullamento della tassa a suo carico, fornendo tutta la documentazione necessaria. L'amministrazione però non ha deato seguito all'istanza, costringendo così il cittadino a rivolgersi ad un legale.

Il contenzioso, giunto in Corte di Giustizia Tributaria, si è concluso non solo con l'annullamento degli avvisi di accertamento - invero anticipata dallo stesso Comune palermitano ma solo in sede giudiziale, nel proprio scritto difensivo - ma ha altresì disposto la condanna a carico del Comune al pagamento delle spese di lite in favore del cittadino, valorizzando così quel principio di diritto - sancito a più riprese dalla Corte di Cassazione - secondo il quale l'ente impositore, nel rispetto del principio di parità di trattamento, deve essere sempre chiamato a rispondere della propria inerzia e negligenza.

"Si tratta di una sentenza che abbiamo particolarmente apprezzato - commenta l'avvocato Roberta Giuliano Inteso Giulio, Founding Partner di Giuliano & Partners - perché il Collegio palermitano ha compreso appieno il disagio vissuto dal cittadino nostro cliente, che non solo si è visto recapitare degli avvisi Tari palesemente illegittimi ma che ha dovuto persino subire il silenzio dell'amministrazione comunale alle sue istanze di annullamento in autotutela, che lo hanno costretto a sostenere ulteriori costi per la proposizione del ricorso tramite la nostra assistenza".

"Il provvedimento emesso dalla Corte di Giustizia Tributaria valorizza compiutamente quel principio di diritto enunciato ormai graniticamente dalla Cassazione - prosegue Alessio Messina, Founding Partner e Tax Counsel di Giuliano & Partners - che pone la responsabilità della propria condotta non soltanto a carico di ogni contribuente italiano ma anche nei riguardi degli enti impositori, i quali troppo spesso adottano provvedimenti illegittimi e ignorano del tutto le richieste di annullamento in autotutela, presentate dai cittadini. Si tratta di una sentenza che ripropone ancora una volta come centrale i principi di legalità e di equità sostanziale nei rapporti tra fisco e contribuente, molto spesso disattesi da parte delle amministrazioni finanziarie, nonostante la loro posizione di evidente supremazia nei confronti dei cittadini".