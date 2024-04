Piano del Comune per attenuare gli aumenti Tari, due milioni da recuperare dai turisti

Aumento della Tari all'orizzonte per i palermitani, ma con un escamotage il sindaco Roberto Lagalla prova ad alleviare il sacrificio da chiedere ai contribuenti. Il consiglio d'amministrazione della Rap, infatti, ha approvato nella seduta dello scorso 28 marzo, il piano economico finanziario 2024-2025 che prevede un aggiornamento delle tariffe del servizio svolto dalla società partecipata del Comune che si occupa di raccolta rifiuti. Un ritocco all'insù dovuto all'inflazione. Dai 103 milioni per il 2023, si passerà ai 115 milioni per il 2024 e ai 118 milioni per il 2025.

Il Pef deliberato da Rap rappresenta una presa d'atto rispetto a quanto fissato dall'Arera (autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) e a quanto disposto dalla Srr (società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti). L'ultima parola adesso spetta al Consiglio comunale che dovrà fissare entro e non oltre il 30 aprile le nuove tariffe della tassa sulla spazzatura.

I palermitani, però, potrebbero essere salvati da un aumento consistente grazie ai turisti. Sì, proprio così. Perché il sindaco Roberto Lagalla per ammorbidire la richiesta ai propri cittadini, sta provando a utilizzare il ricavato dell'imposta di soggiorno per finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Lo prevede ovviamente la legge e si cercherà così di recuperare due milioni per il 2024 e tre milioni per il 2025. Come? Aumentando di 50 centesimi la tassa di soggiorno per i visitatori che arrivano a Palermo, che tra l'altro era già stata ritoccata al rialzo meno di un anno fa.

Un gioco a incastri che vedrà dunque i turisti pagare qualcosina in più e i palermitani risparmiare un po' sulla Tari. Sullo sfondo si spera che né i primi né i secondi vedano più rifiuti accumulati per strada.