VIDEO | Una targa in ricordo di suor Eusebia alla Kalsa: "Non possiamo dimenticare il suo sorriso"

Numerosi i momenti per ricordare la donna, 96 anni e una vita dedicata ai bambini e ai poveri del quartiere, a 30 giorni dalla sua scomparsa. Affissa una targa in via Santa Teresa su iniziativa del vice presidente di circoscrizione Nicolao e su volere di tutto il consiglio