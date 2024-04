Una targa per Giovanni Romano, il magistrato palermitano morto in un incidente in autostrada

Una targa in memoria di Giovanni Romano, il magistrato palermitano di 39 anni morto in un tragico incidente stradale sulla Palermo-Catania il 18 febbraio del 2019. La cerimonia di affissione si svolgerà, su iniziativa dell'Anm, l'associazione nazionale magistrati, alla presenza dei familiari venerdì 5 aprile alle 12 davanti all'ingresso della biblioteca della Procura, al secondo piano del palazzo di giustizia.

L'impatto fatale era avvenuto tra l'auto guidata da Romano, un suv nero, e un tir poco prima della galleria di Tremonzelli, nel territorio di Caltavuturo. Sostituto procuratore a Enna dove era in servizio da più di quattro anni, l'uomo stava per essere trasferito alla Procura di Palermo dove lo attendevano tanti colleghi che avevano avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo. Appassionato e innamorato del diritto, della famiglia, della scrittura e del calcio, Romano era da poco diventato papà. Nel corso della sua breve ma intensa carriera si era già occupato di truffe, corruzione e appalti truccati.

"Anche se non rientrante a rigore nelle 'rose spezzate' (magistrati uccisi dalla mafia, ndr) - dice il presidente dell'Anm Palermo Giuseppe Tango - ci sembra doveroso commemorare Giovanni Romano, giovane collega palermitano che ha perso la vita ad appena 39 anni sull’autostrada per Caltanissetta, dove si stava recando per partecipare alla visita istituzionale dei componenti del Csm. Di lui non si possono non ricordare le straordinarie doti umane e professionali, e in particolare la passione, l’equilibrio, il tratto umano, l’interesse per la vita associativa, il senso del dovere, la competenza e la sensibilità. Un marito e un padre premuroso, uno sportivo, uno scrittore, sempre aperto al confronto con il sociale".