Una targa per "Fofò" Rubino, il poliziotto incubo di boss e spacciatori: "La tua eroica missione sia d'esempio"

Doveva essere inaugurata a febbraio scorso, poi l'appuntamento è stato rinviato. Ma da oggi il nome di Cristoforo Rubino, agente della squadra mobile, morto nel 2017 a 53 anni, per una malattia, è scolpito su una targa in via Altofonte, all'altezza del Cus. "Che la tua eroica missione sia d’esempio per tutti noi", la scritta che campeggia sul cippo commemorativo.

A ricordare "Fofò" o "Hulk Hogan", con questi due soprannomi era conosciuto il poliziotto, il prefetto Massimo Mariani, il questore Vito Calvino, i familiari di Rubino, la moglie e il figlio Giuseppe e in rappresentanza dell’amministrazione comunale, l'assessore Fabrizio Ferrandelli e il consigliere comunale e presidente della sesta commissione consiliare Ottavio Zacco. Tantissimi anche gli amici e i colleghi che hanno preso parte alla cerimonia.

Chi era Cristoforo "Fofò" Rubino

L'assistente capo coordinatore della polizia "Fofò" Rubino, era componente della Falco 65 bis, ed è ricordato, oltre che per le sue grandi doti umane, per la cattura di tanti latitanti, tra cui quella di Antonino Lauricella, boss della Kalsa detto "Scintilluni". Nel corso della sua carriera aveva partecipato a diverse operazioni antimafia e per un breve periodo aveva fatto parte della scorta di Giovanni Falcone. Prima di diventare "Hulk", quando era giovane veniva chiamato "Penna Bianca" e "Ravanelli", per quella tendenza all'incanutimento precoce, come l'ex attaccante della Juventus.