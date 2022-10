Targa Florio, omaggio al Giardino della Memoria e alle vittime della mafia

Oggi, in occasione della terza e conclusiva giornata della edizione 2022 della Targa Florio Classica, è stato previsto un passaggio speciale con una sosta nel Giardino della Memoria-Quarto Savona Quindici, nei pressi della stele commemorativa di Capaci.

"All’interno di un luogo simbolico, autentico Pantheon della memoria di tutti i martiri di mafia, renderà omaggio alle vittime la carovana della “corsa di durata più antica del mondo”, con un corteo di cinque auto storiche - si legge in una nota della questura -. Verrà deposta una corona di alloro alla presenza del Questore della provincia di Palermo, Leopoldo Laricchia, del Presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani, del Segretario Generale dell’ACI, Gerardo Capozza, del Direttore Generale ACI Global, Enrico Colombo, della Presidente dell’Associazione “Quarto Savona Quindici”, Tina Montinaro e di rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Isola delle Femmine. L’incontro avverrà in una giornata dedicata alla visita, da parte dei piloti, dei luoghi più significativi nei dintorni del capoluogo siciliano ma, il “Giardino della Memoria” ha un diverso valore rispetto alla mera elencazione di siti degni di menzione: non sia irriverente sottolineare che, chi oggi si impegna a perpetuare la tradizione di una corsa “nata per sfidare il tempo” sosterà, deferente, in uno dei luoghi che, esattamente trent’anni fa, fermò gli orologi della nostra storia".