Raddoppio ferrovia Palermo-Catania-Messina, la sovrintendenza: "Il circuito della Targa Florio va tutelato"

Il progetto di raddoppio della ferrovia Palermo-Catania-Messina dovrà tenere conto del "no" della sovrintendenza dei Beni culturali alla realizzazione di un viadotto e due rotonde nell'area di Floriopoli. L'ente diretto da Selima Giuliano, lo scorso 3 marzo, ha espresso parere negativo alle opere, previste da Rfi, perché avrebbero compromesso il circuito della Targa Florio, la gara automobilistica più antica al mondo (nata nel 1906 su iniziativa di Vincenzo Florio).

Lo rende noto l'assessore regionale ai Beni culturali, Alberto Samonà, in merito alla richiesta per la procedura Via (Valutazione di impatto ambientale) sul progetto della direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo, tratta Fiumetorto-Lercara, presentato da Rfi. Il parere della sovrintendenza - già trasmesso ai ministeri della Transizione ecologica e della Cultura - condiziona l'autorizzazione alla salvaguardia del circuito storico di Floriopoli, con le tribune e i box.

"La Targa Florio - ricorda in una nota l'assessore Samonà - è stata dichiarata patrimonio storico-culturale della Regione Siciliana unitamente ai circuiti storici piccolo (72 chilometri), medio (108 chilometri) e grande (148 chilometri) e alle storiche tribune di Floriopoli, ubicate in contrada Quaranta Salme a Termini Imerese, quale riconoscimento per il contributo dato dalla stessa Targa Florio alla positiva diffusione dell?immagine della Sicilia nel mondo. Inoltre, la stessa Targa il 26 giugno del 2009 è stata iscritta nel registro dell'Eredità immateriali della Regione siciliana al numero 129 del libro delle celebrazioni. E nel giugno del 2020, infine, il brand Targa Florio è stato dichiarato di interesse culturale. Non c'è nessun rischio per Floriopoli".