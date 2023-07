Scompare la targa per Falcone da piazza Magione: "E' stata rimossa per un restauro"

"Scompare" la targa apposta dal Comune di Palermo in memoria del giudice Giovanni Falcone in piazza Magione, dove il magistrato da bambino giocava con l'amico Paolo Borsellino. A segnalarlo è stata la cooperativa "Palma nana" che opera proprio nella zona.

Ma in realtà il caso si è sgonfiato poche ore dopo. Come apprende l'Adnkronos infatti la targa è stata rimossa qualche giorno fa per un restauro. Appena terminato il restauro la targa verrà risistemata nello stesso posto. Nella targa c'era scritto: "A ricordo di Giovanni Falcone, che in questo luogo nacque il 20 maggio 1939. Con gratitudine e ammirazione La Città di Palermo".