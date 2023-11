Arrivano "nuove" vie e targhe: da Emanuela Sansone, prima donna vittima di mafia, a Luchino Visconti

"Alla diciottenne Emanuela Sansone, uccisa da mano mafiosa il 27 dicembre 1896, e alla madre Giuseppa Di Sano, ferita gravemente, che denunciò gli assassini e ottenne giustizia". E’ il messaggio che figurerà sulla targa che verrà apposta nel tratto di via Sampolo, vicino a piazza Giachery, nel luogo in cui oltre un secolo fa avvenne l’omicidio della giovane. E’ quanto previsto da una delle tante determine firmate in questi giorni dal sindaco Roberto Lagalla che prevedono una serie di modifiche alla toponomastica cittadina. In tutti i casi, come da prassi, c'è bisogno del nulla osta della Prefettura, ma si tratta quasi sempre di una mera formalità.

La targa per Emanuela Sansone

Nel provvedimento del primo cittadino Emanuela Sansone è considerata la "prima donna vittima di mafia", anche se secondo l’associazione Libera è quello ai danni di Anna Nocera, scomparsa nel 1878, il primo femminicidio di mafia della storia. Ma se la diciassettenne Anna sparisce da un giorno all’altro senza che di lei si avranno più notizie, la diciottenne Emanuela viene assassinata in un agguato nella bottega di famiglia, adibita anche ad abitazione.

Ma c'è chi voleva una via

Nel novembre 2022, un lettore aveva scritto a PalermoToday per chiedere che alla giovane venisse intitolato quel "tratto di strada, prolungamento della via Sampolo di cui porta ancora il nome, è solo un vicolo nascosto, urbanisticamente scollegato dalla via principale" anche perché "ricordare Emanuela Sansone sarebbe molto importante per contrastare il mito di una mafia delle origini gentile e della parte del popolo, che non è mai esistita". Per il momento, però, la ragazza sarà ricordata con una targa e non con l'intestazione della strada.

Gli altri omaggi alle vittime di mafia

Targa sul luogo dell’uccisione, in via Principe di Paternò, all’altezza del civico 85, anche per Michele Reina, il segretario provinciale della Dc, ucciso dalla mafia nel 1979. Nello stesso anno scomparve e non venne mai più ritrovato, il maresciallo degli agenti di custodia Calogero Di Bona. A lui sarà dedicato il belvedere di Sferracavallo, in via Plauto. Portano già il suo nome la caserma del Pagliarelli e il carcere Ucciardone.

Da via Luchino Visconti alla passeggiata Karl Popper

Ci sarà spazio invece per via Luchino Visconti. Al grande regista, morto nel 1976, sarà intitolata via del Pesco, a Cardillo, per la vicinanza con Villa Boscogrande, location di alcune scene del capolavoro "Il Gattopardo". Al filosofo Karl Popper viene intitolata la passeggiata che si trova in via Marchese Ugo che si affaccia in parte sulla villa Falcone-Morvillo e in parte su via Libertà. Si chiamerà via Rosalia D’Anna, pittrice vissuta tra il Settecento e l’Ottocento, l’attuale via MT64, strada a Borgo Molara. Nella stessa zona, la via MT68 si tramuta in via Eleonora Arangi, altra pittrice vissuta tra il XIX e il XX secolo. Diventerà villetta Amelia Imbarrato, cantante lirica, morta nel 2011, lo spazio verde che si trova in piazza Vittorio Bottego.

Le altre intitolazioni

A Mariano Lamartina, educatore morto nel 2002, invece viene intitolata via VF12, strada che collega viale Regione Siciliana e via Santa Maria di Gesù. Passaggio Gino Marinuzzi, in zona corso Calatafimi, diventa passaggio Bent Parodi di Belsito, in memoria del giornalista, che è stato anche presidente dell’Ordine, morto nel 2009. Diventerà piazza Giuseppe Caronia, professore, ingegnere e architetto deceduto nel 1994, l'attuale piazza CM1 tra i vicoli Paternò e San Matteo, nella zona di corso Vittorio Emanuele. Infine, correggendo un errore, vicolo Ruccellai diventa Rucellai.