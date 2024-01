Prima circoscrizione, una targa riconoscimento per il fotografo Claudio Pezzillo

Una targa riconoscimento per Claudio Pezzillo. E' l'omaggio della prima circoscrizione nei confronti del fotografo palermitano. "Abbiamo voluto riconoscere l'operato di Pezzillo come un servizio reso a tantissimi cittadini, infatti, Claudio da decine e decine di anni ferma l'immagine con un click - dice Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione -. Le sue numerose macchine fotografiche testimoniano la grande passione per la fotografia tanto da averne fatto un museo amatoriale storico. Possiamo affermare che Pezzillo è sempre presente nei vari eventi che siano culturali, tematici, religiosi, politici o artistici. Ecco perché abbiamo voluto premiare quello che fa in favore della collettività. Lo omaggiamo anche per aver pubblicizzato con la sua arte i luoghi, storie, colori, persone e usanze della nostra Palermo".