VIDEO | Al Capo si ricorda Ciccio Ingrassia, posta una targa nel luogo in cui nacque

Alla scopertura in ricordo dell'attore palermitano, al civico 16 di via San Gregorio, c'erano i nipoti e in collegamento il figlio Giampiero. L’iniziativa, realizzata grazie al contributo del vice presidente di circoscrizione Antonio Nicolao, è stata voluta dai residenti e in particolare dal pittore Pippo Falcone