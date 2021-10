Una targa per Ciccio Ingrassia nella casa del Capo in cui nacque

La cerimonia si terrà martedì alle 17 in via San Gregorio 16

Martedì alle 17 in via San Gregorio 16, al mercato del Capo, verrà scoperta una targa nella casa in cui nacque l'attore e regista Ciccio Ingrassia. A darne notizia è il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao

"L'iniziativa, voluta da molti residenti ed in particolare dal pittore contemporaneo Pippo Falcone, ha l'obiettivo di ricordare Ingrassia nel giorno del suo compleanno e di facilitare i tanti fans e turisti che molto spesso cercano la sua casa per fotografarla", dice Nicolao.

All'evento oltre ai parenti, sono state invitate diverse personalità del mondo della cultura e cariche istituzionali.