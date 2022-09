Lutto al Tar di Palermo per la morte di Nicola Maisano, il cordoglio dell'Unione giuristi Cattolici

Lutto al Tribunale amministrativo di Palermo. C'è cordoglio fra i giuristi siciliani per la prematura scomparsa di Nicola Maisano, presidente della seconda sezione del Tar del capoluogo siciliano. Aveva 61 anni. Ad esprimere il cordoglio "a nome proprio e di tutta l’Unione giuristi Cattolici italiani" è l'avvocato Michele Cimino, delegato regionale dell'Unione. "Esprimo le più sentite condoglianze per la prematura dipartita del presidente Maisano" dice Cimino, che lo ricorda come "un giurista competente, serio e illuminato".