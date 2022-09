Il Tar accoglie il ricorso del gip Morosini, annullata la nomina di Balsamo a presidente del Tribunale

Il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso del giudice Piergiorgio Morosini, ha annullato la nomina di Antonio Balsamo a Presidente del Tribunale di Palermo. Era stato il gip Morosini, difeso dagli avvocati Aristide Police, Vittorio Triggiani e Alessandro Parini, a impugnare la delibera del plenum del Csm del 7 luglio 2021 con cui venne approvata la proposta di conferimento in favore di Balsamo dell'ufficio direttivo di presidente del Tribunale di Palermo. Secondo Morosini il presidente poi nominato non avrebbe avuto i requisiti richiesti e dunque non poteva essere nominato a capo del Tribunale di Palermo.

Morosini, ricostruisce l'Adnkronos, aveva scritto nel ricorso di essere entrato in magistratura nel giugno 1993 e di avere prestato servizio dall'ottobre 1994 presso il Tribunale di Palermo con competenza in diritti reali, successioni e locazioni. Dal maggio 1995 era stato assegnato alla sesta sezione penale con funzione di giudice del dibattimento penale collegiale e monocratico, nonché di giudice del riesame. Successivamente dal marzo 2002 ha svolto le funzioni di gip sempre a Palermo e dal 2008 è andato al Massimario della Cassazione. Dal 2014 al 2018 è stato componente del Csm e dal 2018 è tornato a svolgere la finzione di gip a Palermo.

Secondo il Tar del Lazio il ricorso di Morosini contro Balsamo "deve essere accolto, con annullamento dell'atto impugnato ed assorbimento dell'ultima doglianza relativa ai tempi della deliberazione, dovendo il Csm rideterminarsi ai fini dell'attribuzione dell'incarico direttivo per cui è causa". A questo punto, il presidente del tribunale Antonio Balsamo potrebbe fare ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar del Lazio. Piergiorgio Morosini contattato dall'Adnkronos al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni.

"La delibera - si legge nel provvedimento - risulterebbe illegittima anche nella parte relativa al computo degli anni di svolgimento delle funzioni requirenti, giacché avrebbe preso come riferimento finale non già la data di vacanza del posto, bensì la data (successiva) della seduta del plenum, mentre il bando per il conferimento dell’incarico, pubblicato in data primo aprile 2020, prevedeva che la legittimazione dovesse essere valutata in relazione alla data della vacanza del posto, senza che potessero assumere rilievo momenti successivi quali la data di presentazione della domanda, la data di scadenza dei termini del bando ovvero la data di effettivo passaggio di funzioni".

"Infine, doveva ritenersi illegittimo l’argomento contenuto nella delibera, secondo cui il dottore Balsamo non incorrerebbe nei limiti di cui all’art. 13 del decreto legislativo160 del 2006, avendo trascorso un consistente periodo fuori dal ruolo organico e, quindi, esercitato per un periodo di tempo rilevante funzioni non giudiziarie". Adesso la decisione del Tar di accogliere il ricorso del gip Morosini e di annullare la nomina di Balsamo. In attesa del probabile ricorso al Consiglio di Stato da parte del Presidente Balsamo.

Balsamo: "Farò ricorso al Consiglio di Stato"

"Farò ricorso al Consiglio di Stato contro l'annullamento stabilito dal Tar del Lazio. Nel frattempo continuerò a lavorare serenamente e a fare il mio dovere. Come sempre. Io ho il massimo rispetto per la giustizia amministrativa - dice ancora Balsamo - e ritengo che si tratti di una questione complessa". Infine aggiunge: "Non è un caso che nella stessa sentenza del Tar è stata disposta la compensazione delle spese di lite sulla base della peculiarità della vicenda controversa".