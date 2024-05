Tangenti nella sanità, archiviata l'inchiesta a carico dell'ex deputato nazionale Dore Misuraca

Era stato Fabio Damiani, ex presidente della Centrale unica di committenza, condannato nell'ambito dell'inchiesta "Sorella Sanità", su un presunto giro di tangenti per l'affidamento di appalti milionari nel settore della sanità e poi "pentito", a raccontare di aver subito pressioni dall'allora deputato nazionale di Forza Italia Dore Misuraca che, a suo dire, nel 2017, avrebbe voluto favorire un'azienda in una gara da 80 milioni per l'ossigenoterapia domiciliare. Presunte pressioni che non hanno però trovato alcun riscontro e per questo l'inchiesta a carico di Misuraca - su richiesta della stessa Procura - adesso è stata archiviata.

La decisione è del gip Clelia Maltese, che ha condiviso non solo le tesi dei sostituti procuratori Giacomo Brandini ed Andrea Zoppi, ma anche quelle della difesa del politico, rappresentata dall'avvocato Vincenzo Lo Re, che ora spiega: "Il mio assistito ha atteso con piena fiducia nella magistratura il completamento delle indagini nella certezza della propria estraneità ai fatti".

"Come dobbiamo fare per farli arrivare secondi?" e "ci vediamo e rischiamo di far saltare tutto, perché sei capace a fare saltare tutto", con un tono "molto aggressivo, quasi violento contro di me". Questo aveva riferito Damiani alla guardia di finanza in merito alle presunte parole pronunciate da Misuraca, che avrebbe avuto un atteggiamento "imperioso", tanto da arrivare a spaventarlo. Lo scopo? Favorire la "Medicair" nella gara. Informazioni che Damiani aveva messo a verbale il 2 dicembre del 2020, quando spiegò di aver "un rapporto di lunghissima data con Misuraca", che gli avrebbe chiesto "espressamente di favorire questa ditta nella gara, che per lui era molto importante, che non mi aveva mai chiesto niente ed era vero e che questa cosa gliela dovevo fare perché gliela dovevo".

Damiani aveva parlato di incontri con il politico e anche di una telefonata che avrebbe registrato all'insaputa di Misuraca in cui questi gli avrebbe detto: "Senti Fabio, ma non è che possiamo fare fallire i ragazzi di... farli arrivare secondi? Non li puoi far fallire che se ne vanno dalla Sicilia?". Il dato di fatto, però, è che la gara fu vinta da un'altra azienda, la "Vivisol", e che le accuse, dopo gli accertamenti svolti dalla Procura, non hanno trovato alcun riscontro. Ecco perché l'inchiesta è stata archiviata.