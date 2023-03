Il giro di tangenti alla motorizzazione civile, la Commissione antimafia avvia un'indagine

Dopo l'inchiesta sul presunto giro di mazzette alla motorizzazione civile, che martedì scorso ha portato tra 21 arresti, la Commissione siciliana antimafia ha chiesto l'accesso agli atti documentali che compongono l'ordinanza di custodia cautelare emessa anche nei confronti di 8 funzionari in servizio nell'ufficio. Ad annunciarlo il presidente della Commissione, Antonello Cracolici.

L'obiettivo è di "avviare una nostra indagine conoscitiva sull'inchiesta della Procura di Palermo e della polizia stradale", ha spiegato Cracolici. L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis, ha messo in luce come in decine e decine di casi sarebbero stati rilasciati documenti legati per esempio a collaudi o duplicati di carte di circolazione a mezzi che non avrebbero avuto i requisiti in camibio di tangenti.