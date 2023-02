"Tangenti e gare truccate all'Ast", l'azienda trasporti si costituisce parte civile contro se stessa

L'Ast si costituisce parte civile contro... se stessa, in relazione al presunto giro di tangenti, conti e gare taroccati e assunzioni pilotate dalla politica, che erano emersi a febbraio dell'anno scorso con l'inchiesta "Gomme lisce" della guardia di finanza, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis. L'azienda, assieme a Barone Gomme (rappresentanta dall'avvocato Giuseppe Di Peri), il cui titolare fu uno dei primi a denunciare presunte irregolarità nella gestione degli appalti, sono stati infatti ammessi come parti civili nel processo a carico dell'ex direttore generale dell'Ast, Andrea Ugo Enrico Fiduccia, dell'ex presidente del Cda Carmelo Maria Tafuri e di Teresa Salamone.

Il dibattimento - nato dalla richiesta di giudizio immediato avanzata dagli stessi imputati - è appena iniziato davanti alla terza sezione del tribunale, presieduta da Fabrizio La Cascia. Anche il Codacons ha chiesto di costituirsi parte civile, ma i giudici si sono riservati. Venerdì scorso sono stati rinviati a giudizio altre nove persone coinvolte nello scandalo e per loro il processo inizierà il 5 giugno. E' molto probabile, però, che i due dibattimenti vengano riuniti.