Covid, continuano le file in Fiera per i tamponi: oltre 1.550 i test al drive in, 1 su 5 è positivo

Continuano le code per fare un tampone alla Fiera del Mediterraneo: alle 14 erano oltre 1.550 i test effettuati al drive in, contro una media giornaliera di 800 tamponi. Intorno al 17% il tasso di positività. I cancelli dell'hub si sono chiusi come ogni giorno alle 13, ma gli operatori continuano a lavorare per smaltire le persone che si erano già messe a turno. Oggi alle 5 del mattino c'era già qualcuno in fila.

Vaccini

Per quanto riguarda i vaccini invece la media giornaliera, alla Fiera, si attesta su 2.500 dosi al giorno per gli adulti. Migliorano i dati sugli over 11: ieri sono stati vaccinati oltre 300 bambini; 2.100 dall'inizio della campagna. L'hub della Fiera rimarrà aperto anche nei giorni del 31 dicembre e 1 gennaio, con l'unica variante della sospensione dell'Open Day così come avvenuto per i giorni di Natale. Chi vuole vaccinarsi dovrà effettuare la prenotazione. Negli altri giorni, l'accesso senza prenotazione sarà possibile sino alle 14.

Fonte: Adnkronos