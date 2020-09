VIDEO | Studente Covid positivo al Maria Adelaide, tamponi rapidi su compagni e docenti

Hanno tenuto per mano mamma e papà, ma si sono mostrati coraggiosi i piccoli studenti dell'educandato di corso Calatafimi dove un allievo è risultato positivo ma asintomatico. Una trentina gli esami eseguiti in mattinata. La preside: "Didattica a distanza per chi resterà in isolamento in attesa del secondo tampone"