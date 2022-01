Tamponi rapidi scaduti al drive in, almeno 40 test da rifare

Tamponi scaduti utilizzati per lo screening Covid dell'Usca a Partinico. A denunciare il fatto è il deputato regionale del M5S, Giorgio Pasqua, che su Facebook ha postato una foto che mostra la data di scadenza sulla confezione di un test rapido: 25 ottobre 2021.

"Guardate questa foto - scrive Pasqua - l’ho scattata io stamattina poco dopo le 11 a Partinico, nel drive-in organizzato dall’Usca. Quello che vedete è il kit tampone rapido che viene distribuito ai cittadini. Sul retro del kit sono riportate le date di fabbricazione e scadenza (MFG ed EXP Date). Bene - anzi - male, perché i tamponi che sono stati distribuiti (e utilizzati) sono visibilmente scaduti! E non è un caso isolato, da una veloce indagine ho scoperto che almeno 40 tamponi distribuiti erano scaduti. Per questo ho subito denunciato la vicenda ai Nas, così da fare eventualmente bloccare il lotto scaduto in circolazione. Denunceremo inoltre il fatto alla magistratura".

"Quanto accaduto - prosegue Pasqua - è pericolosissimo per la pubblica incolumità. L'attendibilità di un tampone scaduto è praticamente nulla, e un risultato negativo fasullo potrebbe avere indotto chi si è sottoposto al test ad avvicinare parenti ed amici, esponendoli inconsapevolmente a enormi rischi, specie se anziani".

Il personale medico dell'Usca di Partinico provvederà a richiamare coloro che si erano sottoposti al test rapido scaduto. "Ho chiamato il commissario per l'emergenza Covid a Palermo Renato Costa, per chiedere lumi. Lui non sapeva nulla e, dopo essersi brevemente accertato, ha detto che i test sono regolari e che non c'è da allarmarsi. Non condivido affatto. Ho replicato che i kit scaduti vanno assolutamente bloccati". Pasqua, infine, fa sapere che, insieme ai componenti M5S della commissione Salute dell'Ars Salvo Siragusa, Francesco Cappello e Antonio De Luca, chiederà di riferire in aula ai responsabili della struttura commissariale di riferire in commissione e all'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.