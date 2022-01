Villabate, accordo tra il Comune e il gruppo Karol: un hub per tamponi rapidi in piazza

Un hub in piazza a Villabate per rispondere all'incessante richiesta di tamponi e fronteggiare l'emergenza determinata dall'impennata dei contagi, che si sta registrando dopo le festività natalizie. E' quanto prevede un accordo siglato tra il sindaco Gaetano Di Chiara e il gruppo Karol strutture sanitarie, presieduto da Marco Zummo. Il servizio, che ha lo scopo anche di evitare ai cittadini lunghe file per sottoporsi ai test rapidi antigenici, ha preso il via oggi in piazza San Giuseppe di via Giovanni Papa Polo II.

"Di fronte all'incessante richiesta di tamponi rapidi che provengono da tutta la città - spiega Marco Zummo - ma anche dai paesi della provincia abbiamo pensato di promuovere questo servizio in accordo con il sindaco di Villabate, Gaetano Di Chiara, per venire incontro alle esigenze di tanti cittadini, costretti a delle file lunghissime per effettuare il test. Partiremo con Villabate ma non escludiamo di prevedere il servizio anche in altri paesi della provincia".

Il servizio è disponibile dalle 8 alle 14. Viene rilasciato anche il green pass. Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare il call center al numero 091/ 7745426.