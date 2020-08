"I tamponi dei dipendenti sono tutti negativi", la gelateria Carbognano riapre i battenti

Tutti negativi i risultati dei tamponi fatti tra il personale de Il signore di Carbognano. Riaprono i battenti le gelaterie di via Notarbartolo e via Ruggero Settimo chiuse a scopo precauzionale da venerdì scorso. Uno dei magazzinieri infatti era entrato in contatto con alcuni parenti rientrati dalla Spagna e risultati positivi al Coronavirus e così il titolare dell’attività aveva deciso di sottoporre ad accertamenti i suoi dipendenti.

"Con il cuore colmo di gioia - si legge sulla pagina Facebook della gelateria - finalmente possiamo comunicarvi che, in seguito agli esami effettuati dall’Asp, tutto il nostro staff è risultato negativo al tampone Covid-19 e già da domani saremo pronti ad accogliervi nei nostri locali, già sanificati in rispetto di tutte le normative vigenti".

L’episodio, spiegano ancora sui social, si è trasformato in uno spunto di riflessione dal quale trarre anche un insegnamento. "Con cadenza periodica - scrivono - noi e i nostri collaboratori ci sottoporremo al test. Una scelta dettata dalla volontà di garantire un ambiente sano e costantemente sotto controllo e che ci auguriamo sia da monito per molte altre aziende al fine di tutelare la salute dei nostri concittadini e del bene collettivo".

Infine i ringraziamenti ad amici e clienti "per la solidarietà dimostrata in questa difficile situazione, confermando quanto affetto ci sia in questa città che noi amiamo molto. Vi abbracciamo tutti, anche se a distanza, perché noi - scrivono - i vostri abbracci li abbiamo sentiti forti e calorosi. Finalmente possiamo riaccogliervi certi che la parola sicurezza è la prima del nostro elenco e che sotto ogni mascherina c’è un sorriso per ognuno di voi".