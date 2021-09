Tampone gratis per chi si vaccina in Fiera, il commissario Costa: “Drastica riduzione dei test a pagamento”

L'iniziativa, portata avanti in collaborazione con il Comando militare dell’esercito in Sicilia, si sta dimostrando un buon incentivo alla vaccinazione: circa il 50% degli utenti non vaccinati che ha raggiunto l’hub per fare l'esame ha scelto questa opzione

A due giorni dal via, l'iniziativa tampone con vaccino in corso alla Fiera del Mediterraneo sta dando i risultati sperati: cresce il numero degli utenti che, per poter fare il test gratis, scelgono di immunizzarsi in drive-in all’hub di via Sadat. “Ci stiamo avviando gradualmente - dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo Renato Costa -all’azzeramento dei tamponi rapidi a pagamento. Circa il 50% degli utenti non vaccinati che arrivano all’hub per sottoporsi a tampone antigenico, alla fine, si convince ad accettare il nostro consiglio di fare il test gratuitamente a patto di vaccinarsi, senza stress e senza attesa".

L’operazione è portata avanti in collaborazione con il Comando militare dell’esercito in Sicilia. "Siamo certamente tra i primi in Italia - prosegue il commissario - a offrire questo tipo di servizio a titolo di ulteriore sforzo nell’incremento dei vaccini. I risultati - conclude Costa - dicono che siamo sulla strada giusta per ampliare ancora di più la platea dei vaccinati”.

