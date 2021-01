Nido e scuole dell'infanzia aperti, tamponi per il personale in Fiera: apre accesso dedicato

Attivato un accesso dedicato per lo screening con tamponi rapidi del personale dei servizi comunali degli asili nido e delle scuole per l'infanzia alla Fiera del Mediterraneo. A darne notizia è il Comune. Il servizio sarà attivo da lunedì 11 a mercoledì 13 gennaio, dalle 14 alle 18, alla Fiera del Mediterraneo.

"Apprezzamento all'Asp e agli uffici del Commissario per la gestione dell'emergenza Covid – dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla Scuola Giovanna Marano - per la rapida disponibilità a organizzare questo accesso dedicato, con l'auspicio che tante lavoratrici e tanti lavoratori partecipino allo screening che è strumento per tutelare la salute propria e dei tanti bambini e bambine che frequentano le strutture comunali". Solo questa mattina il primo cittadino avevo lanciato un appello al personale che opera nelle strutture invitandolo a effettuare il tampone gratuito.